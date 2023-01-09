Власти Ростовской области заверили, что частичная мобилизация в регионе прошла с соблюдением российского законодательства. Замминистра региональной политики Сергей Тюрин уточнил «Блoкноту», что после «корректировки критериев» для отбора на службу на родину вернулось более 250 мобилизованных военных. В большинстве своем это многодетные отцы.