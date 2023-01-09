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Больше 250 незаконно мобилизованных жителей Ростовскую область вернули домой

Сегодня, 10:14
Фото: donland.ru
В Ростовскую область вернулись более 250 мобилизованных военнослужащих

Больше 250 ошибочно мобилизованных жителей вернулись в Ростовскую область с сентября

Из зоны спецоперации в Ростовскую область вернулись более 250 ошибочно мобилизованных бойцов, сообщил замминистра региональной политики Сергей Тюрин.

Власти Ростовской области заверили, что частичная мобилизация в регионе прошла с соблюдением российского законодательства. Замминистра региональной политики Сергей Тюрин уточнил «Блoкноту», что после «корректировки критериев» для отбора на службу на родину вернулось более 250 мобилизованных военных. В большинстве своем это многодетные отцы.

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Уточним, что одним из условий для отсрочки участия в частичной мобилизации является наличие у резервиста трех несовершеннолетних детей.

Ранее эксперты рассказали, будет ли новая волна частичной мобилизации в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Частичная мобилизация#Спецоперация
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