Кроме того, искупаться можно будет на Северном водохранилище, в источнике Сурб-Хач, в районе перед дамбой Ростовского моря. Кроме того, купели будут на улице Заречная, 54 и на территории Свято-Иверского женского монастыря по улице Неклиновская, 4.