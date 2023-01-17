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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Для крещенских купаний в Ростове-на-Дону оборудуют 11 купелей с 18 и по 19 января

Сегодня, 12:03
Фото: 61.mchs.gov.ru
Для крещенских купаний в Ростове-на-Дону оборудуют 11 купелей с 18 и по 19 января
В Ростове-на-Дону на праздник Крещение Господне подготовят 11 мест для купаний, сообщили в УМЧС по региону.

Они расположены по нескольким адресам, в том числе:

  1. Гремучий источник на улице Портовая, 72;
  2. На территории храма по улице Всесоюзная, 167;
  3. Серафимовский источник на улице Чапаевская, 18;
  4. Район за дамбой Ростовского моря на Прокофьева, 34;
  5. Источник Георгиевский на Красноярской, 13;
  6. Храм святого Георгия Победоносца на улице 339 Стрелкой Дивизии, 33.

Кроме того, искупаться можно будет на Северном водохранилище,  в источнике Сурб-Хач, в районе перед дамбой Ростовского моря. Кроме того, купели будут на улице Заречная, 54 и на территории Свято-Иверского женского монастыря по улице Неклиновская, 4.

До этого появилась информация, что 300 спасателей будут обеспечивать безопасность за жителями донской столицы в ночь на Крещение 19 января.

О том, как погода сложится в этот период, читайте по ссылке

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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