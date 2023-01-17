Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Они расположены по нескольким адресам, в том числе:
Кроме того, искупаться можно будет на Северном водохранилище, в источнике Сурб-Хач, в районе перед дамбой Ростовского моря. Кроме того, купели будут на улице Заречная, 54 и на территории Свято-Иверского женского монастыря по улице Неклиновская, 4.
До этого появилась информация, что 300 спасателей будут обеспечивать безопасность за жителями донской столицы в ночь на Крещение 19 января.
О том, как погода сложится в этот период, читайте по ссылке.