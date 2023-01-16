Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В ночь на 19 января православные в Ростовской области будут отмечать Крещение Господне. Многие в этот день ходят на купания. Спасатели в Ростовской области заверили, что будут обеспечивать безопасность местных жителей. На службу в Крещенскую ночь заступят порядка 300 сотрудников МЧС.
Они будут дежурить на 80 местах, оборудованных для обрядового купания. Также вместе со спасателями там будут находиться полицейские и врачи. Сотрудники МЧС уже проверяют дно каждого водоема, оборудуют там удобные подходы, пункты обогрева и переодевания.
Также в МЧС напомнили, что в прошлом году в Крещенских купаниях поучаствовали более 19 тысяч жителей Ростовской области.
Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода будет в Ростове-на-Дону на Крещение 19 января.