В ночь на 19 января православные в Ростовской области будут отмечать Крещение Господне. Многие в этот день ходят на купания. Спасатели в Ростовской области заверили, что будут обеспечивать безопасность местных жителей. На службу в Крещенскую ночь заступят порядка 300 сотрудников МЧС.