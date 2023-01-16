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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Триста спасателей будут следить за ростовчанами в ночь на Крещение 19 января

Сегодня, 09:26
Фото: 61.mchs.gov.ru
Триста спасателей будут следить за ростовчанами в ночь на Крещение
В Ростовской области обеспечивать безопасность в ночь на Крещение 19 января будут триста спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

В ночь на 19 января православные в Ростовской области будут отмечать Крещение Господне. Многие в этот день ходят на купания. Спасатели в Ростовской области заверили, что будут обеспечивать безопасность местных жителей. На службу в Крещенскую ночь заступят порядка 300 сотрудников МЧС.

Они будут дежурить на 80 местах, оборудованных для обрядового купания. Также вместе со спасателями там будут находиться полицейские и врачи. Сотрудники МЧС уже проверяют дно каждого водоема, оборудуют там удобные подходы, пункты обогрева и переодевания.

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Также в МЧС напомнили, что в прошлом году в Крещенских купаниях поучаствовали более 19 тысяч жителей Ростовской области.

Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода будет в Ростове-на-Дону на Крещение 19 января.

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#Алина Заярная#Праздник#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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