В книге известного ростовского историка и писателя Василия Ивановича Вареника «Ростовъ и ростовцы» опубликованы воспоминания профессора-эмигранта Н.В. Федорова, изданные в 1994 году. Так вот этот профессор писал о том, как один старый казак сел в долбленую лодочку-каюк и переправился через Дон, чтобы забрать теленка. Когда с теленком он плыл обратно, то увидел такую картину: «Против течения к нему приближался водный вал наподобие стены, и впереди этой стены прыгала и играла рыба. Он посмотрел вверх по течению и увидел такую же картину. Рыба билась и плескалась, рассекая воду и поднимая в вечерний воздух мириады брызг-капель. Старик от удивления застыл − это двигались навстречу друг другу две гигантские стаи рыб».