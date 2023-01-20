Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Происшествие случилось утром в пятницу, 20 января. В переулке Станционный водитель автобуса перестроился на встречку и вылетел с дороги.
После этого он столкнулся с деревом. Ранения получили водитель и 12 пассажиров, среди них шестеро несовершеннолетних.
Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас выясняются детали произошедшего инцидента.
Известно, что автобус передвигался по маршруту Комбинат-Машзавод. Пассажиры утверждают, что водителю стало плохо и он потерял сознание, из-за чего транспорт ускорился.
Подробности аварии можно прочитать по ссылке.