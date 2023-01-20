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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Шестеро детей пострадали в аварии с автобусом в Каменске-Шахтинском 20 января

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
Шестеро детей пострадали в аварии с автобусом в Ростовской области
В Каменске-Шахтинском шестеро детей получили ранения после столкновения автобуса с деревом, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось утром в пятницу, 20 января. В переулке Станционный водитель автобуса перестроился на встречку и вылетел с дороги.

После этого он столкнулся с деревом. Ранения получили водитель и 12 пассажиров, среди них шестеро несовершеннолетних.

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Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас выясняются детали произошедшего инцидента.

Известно, что автобус передвигался по маршруту Комбинат-Машзавод. Пассажиры утверждают, что водителю стало плохо и он потерял сознание, из-за чего транспорт ускорился.

Подробности аварии можно прочитать по ссылке. 

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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