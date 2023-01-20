Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Напомним, что утром в пятницу, 20 января, водитель автобуса выехал на встречную полосу и вылетел с дороги. Здесь он столкнулся с деревом.
Ранения получили 13 человек, в том числе шестеро детей. Всех их доставили в медицинское учреждение.
В соцсетях пассажиры рассказали, что водитель потерял сознание и транспорт стал набирать скорость. Это и привело к столкновению.
«Водитель должен был проходить предрейсовый медосмотр и техосмотр», — заявили горожане в комментариях.
«Водитель живой, в больнице, я так поняла, с переломами. Он жаловался на ребра и ключицу, а также лицо у него в крови было. Скорее всего, нос сломал или еще что-то», — предположили очевидцы.