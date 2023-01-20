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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Очевидцы ДТП с автобусом в Ростовской области рассказали, что произошло на самом деле

Сегодня, 12:03
Фото: ГИБДД по РО
Раненые из автобуса в Ростовской области рассказали, что произошло на самом деле
В Каменске-Шахтинском Ростовской области водитель автобуса потерял сознание и врезался в дерево, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
Сюжет
Дтп

Напомним, что утром в пятницу, 20 января, водитель автобуса выехал на встречную полосу и вылетел с дороги. Здесь он столкнулся с деревом.

Ранения получили 13 человек, в том числе шестеро детей. Всех их доставили в медицинское учреждение.

В соцсетях пассажиры рассказали, что водитель потерял сознание и транспорт стал набирать скорость. Это и привело к столкновению.

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«Водитель должен был проходить предрейсовый медосмотр и техосмотр», — заявили горожане в комментариях.

«Водитель живой, в больнице, я так поняла, с переломами. Он жаловался на ребра и ключицу, а также лицо у него в крови было. Скорее всего, нос сломал или еще что-то», — предположили очевидцы. 

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