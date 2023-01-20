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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Стали известны подробности аварии с автобусом и 11 ранеными в Ростовской области

Сегодня, 11:24
Фото: vk.com/оverhear_vkamenske
Стали известны подробности аварии с автобусом и 11 ранеными в Ростовской области
В Ростовской области 11 человек получили ранения после столкновения автобуса с забором, сообщили СМИ.


Об аварии стало известно в пятницу, 20 января. По информации издания «ПИК», у водителя резко ухудшилось самочувствие и возле остановки «Парк Маяковского» он протаранил бетонный забор.

Также транспорт задел находившееся рядом дерево. По неподтвержденной информации, медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам.

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Есть предположение, что водитель мог потерять сознание во время движения. Информации от ГИБДД не поступало, несмотря на многочисленные запросы СМИ.

До этого шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра. 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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