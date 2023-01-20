Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Об аварии стало известно в пятницу, 20 января. По информации издания «ПИК», у водителя резко ухудшилось самочувствие и возле остановки «Парк Маяковского» он протаранил бетонный забор.
Также транспорт задел находившееся рядом дерево. По неподтвержденной информации, медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам.
Есть предположение, что водитель мог потерять сознание во время движения. Информации от ГИБДД не поступало, несмотря на многочисленные запросы СМИ.
До этого шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра.