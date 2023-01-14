По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ML320 не справился с управлением на выезде к проспекту Михаила Нагибина и въехал в стоящие у края проезжей части Kia Optima и Mazda CX-5. После этого удара автомобиль Kia по инерции отбросило в припаркованный Nissan Murano.