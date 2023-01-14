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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В Ростове на проспекте Ленина в массовом ДТП пострадали два человека

Сегодня, 11:16
Фото: pxhere.com
В Ростове водитель Mercedes спровоцировал ДТП с участием четырех автомобилей и попал в больницу со своим пассажиром, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Госавтоинспекции.

Вечером пятницы, 13 января, в 20.50 мск в Ростове на проспекте Ленина, 236 произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. 

По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ML320 не справился с управлением на выезде к проспекту Михаила Нагибина и въехал в стоящие у края проезжей части Kia Optima и Mazda CX-5. После этого удара автомобиль Kia по инерции отбросило в припаркованный Nissan Murano. 

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В результате аварии водителя и пассажира Mercedes доставили в больницу, полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП. 

Ранее водитель Lexus сбил пешехода, который решил перейти проезжую часть в неустановленном месте. 

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