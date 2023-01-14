Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Вечером пятницы, 13 января, в 20.50 мск в Ростове на проспекте Ленина, 236 произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.
По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ML320 не справился с управлением на выезде к проспекту Михаила Нагибина и въехал в стоящие у края проезжей части Kia Optima и Mazda CX-5. После этого удара автомобиль Kia по инерции отбросило в припаркованный Nissan Murano.
В результате аварии водителя и пассажира Mercedes доставили в больницу, полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП.
Ранее водитель Lexus сбил пешехода, который решил перейти проезжую часть в неустановленном месте.