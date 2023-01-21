Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В этот день должно быть облачно, а ветер усилится до шести метров в секунду. Осадков ждать не стоит.
Ночью придут заморозки с температурой до минус один градус. В остальном погодные условия не изменятся.
В воскресенье температура поднимется до плюс двух градусов. Ветреная погода в городе сохранится.
В начале следующей недели должно быть холодно. Ночью ожидаются похолодания до минус пяти градусов.
По информации синоптиков, к пятнице, 27 января, потеплеет до трех градусов. Но облачная погода никуда не уйдет.