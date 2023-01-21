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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Холодную и ветреную субботу пообещали ростовчанам 21 января

Сегодня, 04:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в субботу, 21 января, температура воздуха составит плюс два градуса, сообщили в Гидрометцентре.

В этот день должно быть облачно, а ветер усилится до шести метров в секунду. Осадков ждать не стоит. 

Ночью придут заморозки с температурой до минус один градус. В остальном погодные условия не изменятся. 

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В воскресенье температура поднимется до плюс двух градусов. Ветреная погода в городе сохранится. 

В начале следующей недели должно быть холодно. Ночью ожидаются похолодания до минус пяти градусов. 

По информации синоптиков, к пятнице, 27 января, потеплеет до трех градусов. Но облачная погода никуда не уйдет. 

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