Вместо этого у одного из подъездов сделали деревянный «портик» — козырек, который должен защитить головы прохожих и жильцов от летящих на них кирпичей. Более того, в ближайшее время дом ремонтировать не собираются, несмотря на то что износ сооружения составляет от 55 до 65% в зависимости от конструктивного элемента здания. Ремонт крыши запланирован на 2043 год, когда дому исполнится уже 66 лет с момента строительства.