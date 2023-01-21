Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Женщина обратилась в сообщество «Ростов Главный», чтобы предостеречь соседей и прохожих о потенциальной опасности дома № 312Б на проспекте 40-летия Победы. Ростовчанка рассказала, что днем в субботу, 21 января, около 15.30 мск ее сын проходил рядом с домом № 312Б, когда на его голову едва не упал кирпич.
«Пролетел буквально в 50 сантиметрах от головы моего сына! <…>В прошлом году, летом, с фасада этого дома уже падала часть кладки, тогда пострадали два припаркованных у подъезда автомобиля», — поделилась ростовчанка, добавив, что дом находится на балансе УК «ЖЭУ-5», и организация не спешит ремонтировать аварийный дом.
Вместо этого у одного из подъездов сделали деревянный «портик» — козырек, который должен защитить головы прохожих и жильцов от летящих на них кирпичей. Более того, в ближайшее время дом ремонтировать не собираются, несмотря на то что износ сооружения составляет от 55 до 65% в зависимости от конструктивного элемента здания. Ремонт крыши запланирован на 2043 год, когда дому исполнится уже 66 лет с момента строительства.
«Компания „ЖЭУ−5“ относится к своим обязанностям халатно, дом разрушается, в подъездах уборка не проводилась десятилетиями, грязь и антисанитария, подвал завален мусором, выше сказано о разрушении кладки кирпича на крыше, на фасаде, во многих частях дома, на жалобы в прокуратуру, жилинспекцию реакции никакой», — оставили гневные комментарии жители на портале Дом.МинЖКХ.
Ранее со здания отделения полиции №4 на тротуар посыпались кирпичи.