Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
По словам оказавшейся на месте происшествия ростовчанки, части фасада стали осыпаться прямо на прохожих. Женщина успела заскочить во внутренний двор, тем временем на землю упали куски кирпичей.
Пользователи соцсети заметили .что кирпичи с этого здания падают не в первый раз. «Давно там все падает, уже года два в лесах здание», — написала одна из местных жительниц.
Другие же ростовчане нашли в произошедшем повод для шуток: »Да это у них так планерки проходят», — написал другой комментатор. «Просто время собирать камни, еще не пришло», — пошутил еще один подписчик паблика.
Ранее в Ростове под снос попал дом Тер-Крикоровой, где жил архитектор Григорян.