Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
1Rnd со ссылкой на слова Овчинникова пишет, что причиной стало расселение жильцов. Нагрузка на конструкцию уменьшилась, когда люди покинули квартиры.
«Переезд граждан дал возможность этому зданию сохраниться в таком состоянии. Нагрузка очень сильно упала», — уточнил Овчинников.
Он добавил, что сейчас люди держат в квартирах вещи. Некоторые из них купили жилье, другие заключают сделки.
Напомним, что дом признали аварийным из-за увеличивающихся трещин на стенах. Из-за этого его решили расселить.
Жильцам выплатили положенные компенсации для приобретения равнозначного жилья.