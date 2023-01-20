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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Власти в Ростове-на-Дону заявили, что дом в Кривошлыковском перестал разрушаться

Сегодня, 06:22
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в аварийном доме в переулке Кривошлыковский, 4 перестала увеличиваться трещина на фасаде, сообщил первый замглавы администрации Юрий Овчинников.

1Rnd со ссылкой на слова Овчинникова пишет, что причиной стало расселение жильцов. Нагрузка на конструкцию уменьшилась, когда люди покинули квартиры.

«Переезд граждан дал возможность этому зданию сохраниться в таком состоянии. Нагрузка очень сильно упала», — уточнил Овчинников.

Верховный суд отклонил жалобу на снос в Ростове пятиэтажки в Кривошлыковском, 4
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Он добавил, что сейчас люди держат в квартирах вещи. Некоторые из них купили жилье, другие заключают сделки.

Напомним, что дом признали аварийным из-за увеличивающихся трещин на стенах. Из-за этого его решили расселить.

Жильцам выплатили положенные компенсации для приобретения равнозначного жилья. 

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