Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Верховный суд России отклонил жалобу жителей дома в переулке Кривошлыковском, 4 о признании их дома аварийным. Это значит, что теперь ничего не препятствует его сносу. Собственники дома с 2021 года судятся в администрацией города из-за ликвидации проблемного здания.
Власти рассказали, что жильцы 52 из 60 квартир уже выселились и получили компенсации для покупки нового жилья. Оставшиеся собственники протестуют против сноса дома, а также требуют дополнительных выплат.