Верховный суд России отклонил жалобу жителей дома в переулке Кривошлыковском, 4 о признании их дома аварийным. Это значит, что теперь ничего не препятствует его сносу. Собственники дома с 2021 года судятся в администрацией города из-за ликвидации проблемного здания.