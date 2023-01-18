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Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Верховный суд отклонил жалобу на снос в Ростове пятиэтажки в Кривошлыковском, 4

Сегодня, 18:15
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Верховный суд не поддержал жалобу жителей скандального дома в Кривошлыковском переулке Ростова, рассказали власти города.

Верховный суд России отклонил жалобу жителей дома в переулке Кривошлыковском, 4 о признании их дома аварийным. Это значит, что теперь ничего не препятствует его сносу. Собственники дома с 2021 года судятся в администрацией города из-за ликвидации проблемного здания.

Расселение аварийной пятиэтажки в переулке Кривошлыковском, 4 практически завершено
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Власти рассказали, что жильцы 52 из 60 квартир уже выселились и получили компенсации для покупки нового жилья. Оставшиеся собственники протестуют против сноса дома, а также требуют дополнительных выплат. 

Ранее власти в  Ростове-на-Дону рассказали, что появится вместо скандального дома в Кривошлыковском.
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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Суд
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