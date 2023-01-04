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Аварийный дом в Кривошлыковском переулке стал достопримечательностью Ростова

Сегодня, 08:04
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове аварийный дом в переулке Кривошлыковском получил отметку городской достопримечательности, сведения предоставил сервис «Яндекс. Карты».

В среду, 4 января, стало известно, что аварийный дом по адресу Кривошлыковский переулок, 4 получил отметку городской достопримечательности. Сервис отметил его как «место событий».

Фото: Яндекс. Карты

Всего аналогичных достопримечательностей в Ростове 11, в их число входят мост маршала Антонеску, амфитеатр на Театральной площади, заброшенная оранжерея в Ботаническом саду и еще несколько объектов, хранящих в себе память истории города, включая руины доходных домов, которые власти не смогли сохранить. 

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Как в перечень достопримечательностей и памятников архитектуры вошел дом 1963 года постройки не уточняется. 

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