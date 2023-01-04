В среду, 4 января, стало известно, что аварийный дом по адресу Кривошлыковский переулок, 4 получил отметку городской достопримечательности. Сервис отметил его как «место событий».
Всего аналогичных достопримечательностей в Ростове 11, в их число входят мост маршала Антонеску, амфитеатр на Театральной площади, заброшенная оранжерея в Ботаническом саду и еще несколько объектов, хранящих в себе память истории города, включая руины доходных домов, которые власти не смогли сохранить.
Как в перечень достопримечательностей и памятников архитектуры вошел дом 1963 года постройки не уточняется.
Ранее депутата Наталью Оськину вызвали в полицию после эфира на Первом канале.