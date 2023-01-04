Всего аналогичных достопримечательностей в Ростове 11, в их число входят мост маршала Антонеску, амфитеатр на Театральной площади, заброшенная оранжерея в Ботаническом саду и еще несколько объектов, хранящих в себе память истории города, включая руины доходных домов, которые власти не смогли сохранить.