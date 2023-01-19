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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

В Ростове собираются изъять землю под домом Гудермана из-за угрозы обвала

Сегодня, 17:11
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове власти намерены изъять землю под ветхим домом Гудермана, который грозит обвалиться, документ постановления появился на портале администрации.

Во вторник, 17 января, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление, согласно которому город собирается изъять в муниципальную собственность участок земли под зданием владельца картонно-коробочного производства Аарона Гудермана.

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Здание являлось объектом культурного наследия, однако не получило необходимой защиты, а потому неоднократно горело, и сейчас угрожает рухнуть на улицу Донскую и переулок Соборный. 

Теперь власти хотят изъять участок площадью почти 970 квадратных метров и признать дом грозящим обвалом, в прошлом сообщалось, что дом планируют восстановить, чтобы разместить в нем школу искусств.   

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