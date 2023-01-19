Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Во вторник, 17 января, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление, согласно которому город собирается изъять в муниципальную собственность участок земли под зданием владельца картонно-коробочного производства Аарона Гудермана.
Здание являлось объектом культурного наследия, однако не получило необходимой защиты, а потому неоднократно горело, и сейчас угрожает рухнуть на улицу Донскую и переулок Соборный.
Теперь власти хотят изъять участок площадью почти 970 квадратных метров и признать дом грозящим обвалом, в прошлом сообщалось, что дом планируют восстановить, чтобы разместить в нем школу искусств.