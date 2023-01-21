Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Глава региона согласился с этим мнением и передал соответствующие представления президенту страны Владимиру Путину. По информации Donnews, глава государства отклонил одно из прошений, еще три находятся на рассмотрении.
«За 20 лет в донском регионе помиловали 13 человек. В прошлом году от заключенных поступили 70 ходатайств», — пишет издание.
Отмечается, что один человек не сидит в тюрьме, но он хочет снять с себя судимость. Граждане, просившие помилование, совершили 87 преступлений, в том числе 19 убийств.