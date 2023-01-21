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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Ростовской области в 2022 году хотели помиловать рекордное количество заключенных

Сегодня, 08:47
Фото: 1mi

В Ростовской области собирались помиловать рекордное количество заключённых в 2022-м

В Ростовской области в минувшем году спецкомиссия рекомендовала губернатору Василию Голубеву помиловать четырех заключенных.

Глава региона согласился с этим мнением и передал соответствующие представления президенту страны Владимиру Путину. По информации Donnews, глава государства отклонил одно из прошений, еще три находятся на рассмотрении. 

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«За 20 лет в донском регионе помиловали 13 человек. В прошлом году от заключенных поступили 70 ходатайств», — пишет издание.

Отмечается, что один человек не сидит в тюрьме, но он хочет снять с себя судимость. Граждане, просившие помилование, совершили 87 преступлений, в том числе 19 убийств.

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