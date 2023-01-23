Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Причиной стало новое место работы, но какое именно, он не уточнил. По словам Бодрякова, он получил незабываемый опыт, работая в этой должности.
Бодряков поблагодарил всех коллег за совместную работу, а также всех местных жителей. Он назвал их активными и неравнодушными.
«Уверен, что район и в дальнейшем будет успешно развиваться, а все начатые нами проекты будут реализованы качественно и в срок», — подытожил Бодряков.
Напомним, что он занял этот пост с августа 2021 года. Ранее главой Аксайского района был Виталий Борзенко, который стал фигурантом уголовного дела.