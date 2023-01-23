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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Глава Аксайского района Сергей Бодряков ушел со своего поста 23 января

Сегодня, 15:14
Фото: Видео канал Администрации Аксайского района
Глава администрации Аксайского района Ростовской области Сергей Бодряков покинул свой пост, сообщил он в Telegram.

Причиной стало новое место работы, но какое именно, он не уточнил. По словам Бодрякова, он получил незабываемый опыт, работая в этой должности.

Бодряков поблагодарил всех коллег за совместную работу, а также всех местных жителей. Он назвал их активными и неравнодушными.

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«Уверен, что район и в дальнейшем будет успешно развиваться, а все начатые нами проекты будут реализованы качественно и в срок», — подытожил Бодряков.

Напомним, что он занял этот пост с августа 2021 года. Ранее главой Аксайского района был Виталий Борзенко, который стал фигурантом уголовного дела. 

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