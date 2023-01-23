Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
На скамье подсудимых оказались Инесса и Виктория Тарвердиевы, Сергей и Анастасия Синельник. Их обвиняют в убийствах людей с 2007 по 2013 годы на территории Ставрополья и донского региона.
Также фигуранты могут быть причастны к посягательствам на жизнь правоохранителей, разбоям, 60 кражам. Инессе Тарвердивой еще вменяют помощь в убийстве супруга.
Всего по этим делам потерпевшими признали 98 человек. Гособвинитель попросил назначить фигурантам максимальные сроки наказания.
Женщинам запросили по 25 лет колонии, Сергею Синельнику — пожизненное заключение. Окончательный вердикт станет известен 13 февраля.