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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Приговор банде Амазонок вынесут в Ростовской области 13 февраля

Сегодня, 13:35
Фото: 1MI
Приговор банде Амазонок вынесут в Ростовской области 13 января
В Ростове-на-Дону суд 13 февраля огласит приговор по делу банды Амазонок, которой вменяют убийства, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

На скамье подсудимых оказались Инесса и Виктория Тарвердиевы, Сергей и Анастасия Синельник. Их обвиняют в убийствах людей с 2007 по 2013 годы на территории Ставрополья и донского региона.

Также фигуранты могут быть причастны к посягательствам на жизнь правоохранителей, разбоям, 60 кражам. Инессе Тарвердивой еще вменяют помощь в убийстве супруга.

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Всего по этим делам потерпевшими признали 98 человек. Гособвинитель попросил назначить фигурантам максимальные сроки наказания.

Женщинам запросили по 25 лет колонии, Сергею Синельнику — пожизненное заключение. Окончательный вердикт станет известен 13 февраля.

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