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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Ростовским депутатам разрешат не рассказывать о своих доходах и имуществе

25 января 2023, 14:35
Фото: stockvault
Ростовским депутатам разрешат не рассказывать о своих доходах и имуществе
Ростовские депутаты смогут сохранить в тайне информацию о своих доходах и имуществе, соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме.

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому все депутаты и сенаторы смогут публиковать декларации о своих доходах и имуществе в обезличенном виде, без указаниях персональных данных. Инициатива коснется парламентариев во всей стране, в том числе и в Ростовской области.

По информации РИА «Новости», теперь декларации о доходах депутатов будут представлять собой в некотором смысле обобщенные статистические данные.

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Вероятно, законопроект будет претворен в жизнь, так как уже прошел второе чтение в Госдуме. Если его примут в третьем заключительном чтении, новые правила для депутатов будут действовать уже с 1 марта этого года.

Напомним, по последним данным деклараций о доходах, чета Голубевых вошла в число самых богатых семей российских губернаторов, а министры региона достигли миллионных заработков.

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