Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Госдума рассматривает законопроект, согласно которому все депутаты и сенаторы смогут публиковать декларации о своих доходах и имуществе в обезличенном виде, без указаниях персональных данных. Инициатива коснется парламентариев во всей стране, в том числе и в Ростовской области.
По информации РИА «Новости», теперь декларации о доходах депутатов будут представлять собой в некотором смысле обобщенные статистические данные.
Вероятно, законопроект будет претворен в жизнь, так как уже прошел второе чтение в Госдуме. Если его примут в третьем заключительном чтении, новые правила для депутатов будут действовать уже с 1 марта этого года.