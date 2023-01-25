Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Ранее появилась информация, что для строительства бассейна якобы собираются вырубить часть рощи. Уже ищут подрядчика, который создаст проект для строительных работ.
Теперь Петрова уточнила, что участок, который выделили для строительства, находится в общественно-деловой зоне. Он не входит в границы городских лесов, особо охраняемых природных территорий и лесопитомников.
Этот участок изначально предназначен для размещения спортивных объектов. Здесь вырубят часть деревьев, но их количество определят позже.
Предусмотрено компенсационное озеленение, появится на 30% больше растений, чем было.