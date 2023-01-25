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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Власти в Ростове-на-Дону опровергли вырубку Александровской рощи

Сегодня, 07:49
Фото: rostov-gorod.ru
Власти в Ростове-на-Дону опровергли вырубку Александровской рощи
В Ростове-на-Дону не соответствует действительности информация, что город собирается вырубить часть Александровского лесопитомника, сообщила представитель пресс-службы администрации Мария Петрова.

Ранее появилась информация, что для строительства бассейна якобы собираются вырубить часть рощи. Уже ищут подрядчика, который создаст проект для строительных работ.

Теперь Петрова уточнила, что участок, который выделили для строительства, находится в общественно-деловой зоне. Он не входит в границы городских лесов, особо охраняемых природных территорий и лесопитомников.

В Ростове под строительство бассейна собираются вырубить часть Александровской рощи
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Этот участок изначально предназначен для размещения спортивных объектов. Здесь вырубят часть деревьев, но их количество определят позже. 

Предусмотрено компенсационное озеленение, появится на 30% больше растений, чем было. 

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