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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Вода цвета алкоголя пошла из-под кранов в Ростове-на-Дону днем 26 января

27 января 2023, 04:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону у жителей микрорайона Левенцовский из кранов пошла вода оранжевого цвета, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Один из горожан набрал ванную, сделал фотографию и показал остальным, что вода очень грязная. Такая ситуация сложилась в одном из домов по улице Ткачева.

«Вот повезло жителям Левенцовки. У них вместо воды пиво течет», — пошутил автор. Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит довольно часто.

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«Не смешно… Опять грязная вонючая жижа вместо воды…», — заявили ростовчане.

«Да. Такое очень часто случается», — говорится в комментариях.

Напомним, что масштабное обновление коммунальных сетей в Ростовской области запустят с 2023 года.

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