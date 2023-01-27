Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Один из горожан набрал ванную, сделал фотографию и показал остальным, что вода очень грязная. Такая ситуация сложилась в одном из домов по улице Ткачева.
«Вот повезло жителям Левенцовки. У них вместо воды пиво течет», — пошутил автор. Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит довольно часто.
«Не смешно… Опять грязная вонючая жижа вместо воды…», — заявили ростовчане.
«Да. Такое очень часто случается», — говорится в комментариях.
Напомним, что масштабное обновление коммунальных сетей в Ростовской области запустят с 2023 года.