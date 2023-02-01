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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Около 40 млн рублей вложат в разрушающийся 16-этажный дом в Ростове-на-Дону

1 февраля 2023, 04:46
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону планируется направить 40 миллионов рублей для восстановления разрушающегося дома, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Речь идет о 16-этажном здании на проспекте Коммунистический. Здесь с 2003 года фиксируется деформация грунтов, из-за чего происходит прогрессирующий крен здания. Эксперты уверяют, что это может привести к обрушению здания. 

Из-за этого пришлось отключить один из лифтов. Чтобы решить проблему, нужно укрепить грунт и усилить конструкции дома. 

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Работы обойдутся в сумму около 40 миллионов рублей. Теперь состоится совещание, на котором еще раз обсудят этот вопрос. 

Ранее в Ростове в доме в Кривошлыковском зафиксировали деформацию подпорных элементов.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Дом#Илья Протвинов
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