Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Речь идет о 16-этажном здании на проспекте Коммунистический. Здесь с 2003 года фиксируется деформация грунтов, из-за чего происходит прогрессирующий крен здания. Эксперты уверяют, что это может привести к обрушению здания.
Из-за этого пришлось отключить один из лифтов. Чтобы решить проблему, нужно укрепить грунт и усилить конструкции дома.
Работы обойдутся в сумму около 40 миллионов рублей. Теперь состоится совещание, на котором еще раз обсудят этот вопрос.
Ранее в Ростове в доме в Кривошлыковском зафиксировали деформацию подпорных элементов.