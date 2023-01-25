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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В Ростове в доме в Кривошлыковском зафиксировали деформацию подпорных элементов

Сегодня, 08:39
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове в доме в Кривошлыковском зафиксировали деформацию подпорных элементов
В Ростове в аварийном доме в переулке Кривошлыковском прорвало сети водоснабжения из-за подвижек конструктивных элементов здания, об этом сообщили в администрации города.

В среду, 25 января, власти Ростова-на-Дону сообщили, что удалось зафиксировать подвижки конструктивных элементов аварийного здания по адресу переулок Кривошлыковский, 4.

Специалисты рассказали о движении и деформации конструкций, а также порыве водопровода в первом подъезде, из-за которого выкупленные помещения оказались затоплены. Теперь власти подали в АО «Ростовводоканал» заявление, чтобы отключить дом от водоснабжения. 

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Пока воды в доме нет, обращений от жильцов, не передавших ключи от квартир, также не поступило. 

Напомним, ранее замглавы администрации сообщил, что дом на Кривошлыковском перестал разрушаться из-за снижения нагрузки на инженерные конструкции и сооружения. 

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