Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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В среду, 25 января, власти Ростова-на-Дону сообщили, что удалось зафиксировать подвижки конструктивных элементов аварийного здания по адресу переулок Кривошлыковский, 4.
Специалисты рассказали о движении и деформации конструкций, а также порыве водопровода в первом подъезде, из-за которого выкупленные помещения оказались затоплены. Теперь власти подали в АО «Ростовводоканал» заявление, чтобы отключить дом от водоснабжения.
Пока воды в доме нет, обращений от жильцов, не передавших ключи от квартир, также не поступило.
Напомним, ранее замглавы администрации сообщил, что дом на Кривошлыковском перестал разрушаться из-за снижения нагрузки на инженерные конструкции и сооружения.