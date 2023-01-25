Специалисты рассказали о движении и деформации конструкций, а также порыве водопровода в первом подъезде, из-за которого выкупленные помещения оказались затоплены. Теперь власти подали в АО «Ростовводоканал» заявление, чтобы отключить дом от водоснабжения.