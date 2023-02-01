Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Материалы суд будет рассматривать в Краснодаре. Заседание состоится 14 февраля в 10.30.
Будет оспариваться приговор первой инстанции, которой выступает Ворошиловский районный суд Ростова.
Напомним, что Чернышеву приговорили к трем годам лишения свободы условно за преднамеренное банкротство. Размер ущерба оценили в 136 миллионов рублей.
Сама она не согласилась с этим решение, считая себя невиновной, и обжаловала его. Однако Ростовский областной суд оставил его в силе.