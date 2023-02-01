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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Суд в Краснодаре пересмотрит дело дочери бывшего мэра Ростова Чернышева

1 февраля 2023, 07:38
Фото: donland.ru
Суд в Краснодаре рассмотрит дело дочери бывшего мэра Ростова Чернышева
Дочь бывшего мэра Ростова Ольга Чернышева пытается оспорить оглашенный ей приговор, говорится в документах Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Материалы суд будет рассматривать в Краснодаре. Заседание состоится 14 февраля в 10.30.

Будет оспариваться приговор первой инстанции, которой выступает Ворошиловский районный суд Ростова.

Напомним, что Чернышеву приговорили к трем годам лишения свободы условно за преднамеренное банкротство. Размер ущерба оценили в 136 миллионов рублей.

Сама она не согласилась с этим решение, считая себя невиновной, и обжаловала его. Однако Ростовский областной суд оставил его в силе

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