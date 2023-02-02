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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Новым замглавы администрации в Таганроге стал экс-директор «Горэлектротранс» Остряков

2 февраля 2023, 05:18
Фото: 1mi
Заместителем главы администрации Таганрога назначили Василия Острякова, сообщила мэрия в соцсети «ВКонтакте».

Остряков займет пост начальника управления транспорта. В 1981 году он отучился в Российском университете транспорта, который находится в столице.

После этого Остряков работал в Санкт-Петербурге на предприятии «Горэлектротранс». С 2020 года в течение двух лет был гендиректором транспортной компании FESCO Тран.

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«Отлично. Мы ждем перемен, особенно обстановка с маршрутками и их состоянием», — написали пользователи в комментариях.

«Может и попробует навести порядок на Площади Восстания, где два вокзала и территория около них хуже, чем после атомного взрыва. Может, этот позор уже когда-нибудь закончится», — заявили горожане.

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