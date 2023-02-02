Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Остряков займет пост начальника управления транспорта. В 1981 году он отучился в Российском университете транспорта, который находится в столице.
После этого Остряков работал в Санкт-Петербурге на предприятии «Горэлектротранс». С 2020 года в течение двух лет был гендиректором транспортной компании FESCO Тран.
«Отлично. Мы ждем перемен, особенно обстановка с маршрутками и их состоянием», — написали пользователи в комментариях.
«Может и попробует навести порядок на Площади Восстания, где два вокзала и территория около них хуже, чем после атомного взрыва. Может, этот позор уже когда-нибудь закончится», — заявили горожане.