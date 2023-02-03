Уроженец Ростова-на-Дону, актер Сергей Жигунов рассказал о пополнении в их семье с журналисткой Викторией Ворожбит. Дело в том, что у пары много лет проживает собака — мальтийская болонка Степа. Теперь супруги решились завести еще одного щенка этой породы.