Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Уроженец Ростова-на-Дону, актер Сергей Жигунов рассказал о пополнении в их семье с журналисткой Викторией Ворожбит. Дело в том, что у пары много лет проживает собака — мальтийская болонка Степа. Теперь супруги решились завести еще одного щенка этой породы.
В своих соцсетях артист попросил у поклонников совета, как назвать нового питомца. Жигунов с супругой выбирали между вариантами «Стеша» и «Сара». Большинство подписчиков ростовчанина высказались за первый вариант. Некоторые предложили более оригинальные имена для собаки, например, «Зюзя», «Весняна» и «Валентина».
Ранее звезда «Моей прекрасной няни» рассказал, сколько ему платил ростовчанин Сергей Жигунов.