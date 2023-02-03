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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Ростовчанин Сергей Жигунов рассказал о появлении в своей семье малыша

3 февраля 2023, 16:04
Фото: Telegram-канал Сергея Жигунова
Пополнение ожидает семью уроженца Ростова-на-Дону, актера Сергея Жигунова, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Уроженец Ростова-на-Дону, актер Сергей Жигунов рассказал о пополнении в их семье с журналисткой Викторией Ворожбит. Дело в том, что у пары много лет проживает собака — мальтийская болонка Степа. Теперь супруги решились завести еще одного щенка этой породы.

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В своих соцсетях артист попросил у поклонников совета, как назвать нового питомца. Жигунов с супругой выбирали между вариантами «Стеша» и «Сара». Большинство подписчиков ростовчанина высказались за первый вариант. Некоторые предложили более оригинальные имена для собаки, например, «Зюзя», «Весняна» и «Валентина».

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