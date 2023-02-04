Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В частности, автор указал на улицу Пушкинскую и прилегающие к ней территории. Здесь на плиточном покрытии есть зоны для высадки деревьев.
«Здесь уже сажали растения, но они погибли. Для решения этой проблемы не потребуется брать деньги из бюджета», — уточнил ростовчанин.
Он добавил, что необходимо провести беседы с собственниками и арендаторами помещений на тему того, как ухаживать за деревьями. По его мнению, нужно бдительное внимание со стороны властей.
В данный момент обращение находится в работе.
Ранее стало известно, что на месте огромной свалки в Ростовской области посадят деревья.