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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Ростовчане заявили о превращающемся в пустыню городе

4 февраля 2023, 09:08
Фото: 1mi
Житель Ростова-на-Дону заявил, что без деревьев город превращается в пустыню, говорится в сервисе «Благоустройство города».

В частности, автор указал на улицу Пушкинскую и прилегающие к ней территории. Здесь на плиточном покрытии есть зоны для высадки деревьев.

«Здесь уже сажали растения, но они погибли. Для решения этой проблемы не потребуется брать деньги из бюджета», — уточнил ростовчанин.

На месте огромной свалки в Ростовской области посадят деревья
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Он добавил, что необходимо провести беседы с собственниками и арендаторами помещений на тему того, как ухаживать за деревьями. По его мнению, нужно бдительное внимание со стороны властей. 

В данный момент обращение находится в работе. 

Ранее стало известно, что на месте огромной свалки в Ростовской области посадят деревья. 

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