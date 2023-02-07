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Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

О глобальном сбое в «ВКонтакте» сообщили 80% жителей Ростовской области

7 февраля 2023, 19:06
Фото: rostovgazeta.ru
О глобальном сбое в «ВКонтакте» сообщили жители Ростовской области
Жители Ростовской области и других регионов России сообщили о сбое в работе сети «ВКонтакте» вечером 7 января.

Сообщения о глобальном сбое в работе социальной сети стали появляться после 18.00 мск 7 февраля. При попытке войти на сайт пользователи видят надпись: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later (Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже)». В настоящее время проблемы с доступом в «ВКонтакте», согласно опросу RostovGazeta испытывают 80% пользователей. Остальные заявили, что у них все работает.

Около 20.40 мск в телеграм-канале ВК проинформировали, что в курсе проблемы и уже занимаются ее решением. Однако пока устранить ее не удалось.

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#Елена Янкевич#Общество#Наука#Технологии#Происшествие#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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