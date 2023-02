Сообщения о глобальном сбое в работе социальной сети стали появляться после 18.00 мск 7 февраля. При попытке войти на сайт пользователи видят надпись: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later (Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже)». В настоящее время проблемы с доступом в «ВКонтакте», согласно опросу RostovGazeta испытывают 80% пользователей. Остальные заявили, что у них все работает.