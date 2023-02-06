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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Мачо или бродяга: как выглядят типичные жители Ростова по версии нейросетей

6 февраля 2023, 07:52
Фото: Kevan/CC BY SA/flickr.com

Нейросети показали, как выглядят типичные жители Ростовской области в 2023 году

Сотрудники RostovGazeta на основе данных Росстата определили среднестатистический портрет жителя Ростовской области, а при помощи нейросетей мы получили его изображения.

Итак, согласно Всероссийской переписи населения 2020–2021 годов, типичный житель Ростовской области живет в городе, а не в сельской местности. Все потому что из 4,2 миллиона жителей региона более 2,8 миллиона проживает в городах. А самым густонаселенным городом является Ростов-на-Дону.

Неслабый пол

Среднестатистическим жителем Ростовской области является женщина в возрасте 44 лет.

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Типичная жительница региона по национальности русская. Она состоит в браке и имеет одного или двух детей. В Ростовской области женщин, родивших двух детей, насчитывается более 550 тысяч. Чуть меньше в регионе женщин, имеющих одного ребенка.

Мужской портрет

Мужчин в регионе оказалось меньше, чем представительниц слабого пола. При этом средний возраст мужчин составляет почти 40 лет. В городах проживает основная часть трудоспособного населения Ростовской области. Причем мужчин среди них немного больше, чем женщин.

Мачо и красотка

По таким критериям с помощью нейросети ruDALL-E мы получили следующие изображения типичного жителя Ростовской области. Женщиной оказалась стройная девушка, с длинными темными прямыми волосами, большими голубыми глазами, пухлыми губами и пышной грудью в весьма откровенном наряде. 

Мужчина, по версии этой нейросети, оказался под стать знойной красотке - коротко стриженный, с легкой небритостью, славянской внешности. У него светлые глаза и русые волосы, носит светлые рубашки, оставляя расстёгнутыми верхние пуговицы, открывая тем самым грудь.

Фото: нейросеть ruDALL-E

Мадонна и бродяга

Результаты нейросети Midjourney оказались радикально противоположными. Ростовчанок искусственный интеллект увидел миловидными молодыми матерями. На трех из четырех вариантов представлены женщины, дорого одетые в яркие наряды, с украшениями, красиво уложенными волосами. Midjourney увидела женщин из Ростова с темными, русыми, рыжими и светлыми волосами, голубыми или зелеными глазами, правильными чертами лица, пухлыми губами. И лишь на одном снимке у блондинки оказались небрежно собранные в пучок волосы, одета она в простую зимнюю куртку коричневого цвета. У всех ростовчанок на руках ребенок.

Фото: нейросеть Midjourney

Что касается мужчин, то по версии нейросети, они выглядят достаточно депрессивно. Это люди средних лет, худощавого телосложения, в потертой одежде темного цвета, со следами возрастных изменений на лицах, явно много и тяжело работающие. Все они очень тепло одеты и имеют либо бороду с проседью, либо трехдневную щетину. Чаще всего у ростовчан в руках и на столе стакан или чашка с горячим напитком. Забавно, что у одного из смоделированных нейросетью ростовчан на руке оказалось сразу семь пальцев.

Ранее в ростовской ФСИН затормозили проект с искусственным интеллектом из-за его высокой стоимости. 

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