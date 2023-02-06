Что касается мужчин, то по версии нейросети, они выглядят достаточно депрессивно. Это люди средних лет, худощавого телосложения, в потертой одежде темного цвета, со следами возрастных изменений на лицах, явно много и тяжело работающие. Все они очень тепло одеты и имеют либо бороду с проседью, либо трехдневную щетину. Чаще всего у ростовчан в руках и на столе стакан или чашка с горячим напитком. Забавно, что у одного из смоделированных нейросетью ростовчан на руке оказалось сразу семь пальцев.