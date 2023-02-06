Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Итак, согласно Всероссийской переписи населения 2020–2021 годов, типичный житель Ростовской области живет в городе, а не в сельской местности. Все потому что из 4,2 миллиона жителей региона более 2,8 миллиона проживает в городах. А самым густонаселенным городом является Ростов-на-Дону.
Среднестатистическим жителем Ростовской области является женщина в возрасте 44 лет.
Типичная жительница региона по национальности русская. Она состоит в браке и имеет одного или двух детей. В Ростовской области женщин, родивших двух детей, насчитывается более 550 тысяч. Чуть меньше в регионе женщин, имеющих одного ребенка.
Мужчин в регионе оказалось меньше, чем представительниц слабого пола. При этом средний возраст мужчин составляет почти 40 лет. В городах проживает основная часть трудоспособного населения Ростовской области. Причем мужчин среди них немного больше, чем женщин.
По таким критериям с помощью нейросети ruDALL-E мы получили следующие изображения типичного жителя Ростовской области. Женщиной оказалась стройная девушка, с длинными темными прямыми волосами, большими голубыми глазами, пухлыми губами и пышной грудью в весьма откровенном наряде.
Мужчина, по версии этой нейросети, оказался под стать знойной красотке - коротко стриженный, с легкой небритостью, славянской внешности. У него светлые глаза и русые волосы, носит светлые рубашки, оставляя расстёгнутыми верхние пуговицы, открывая тем самым грудь.
Результаты нейросети Midjourney оказались радикально противоположными. Ростовчанок искусственный интеллект увидел миловидными молодыми матерями. На трех из четырех вариантов представлены женщины, дорого одетые в яркие наряды, с украшениями, красиво уложенными волосами. Midjourney увидела женщин из Ростова с темными, русыми, рыжими и светлыми волосами, голубыми или зелеными глазами, правильными чертами лица, пухлыми губами. И лишь на одном снимке у блондинки оказались небрежно собранные в пучок волосы, одета она в простую зимнюю куртку коричневого цвета. У всех ростовчанок на руках ребенок.
Что касается мужчин, то по версии нейросети, они выглядят достаточно депрессивно. Это люди средних лет, худощавого телосложения, в потертой одежде темного цвета, со следами возрастных изменений на лицах, явно много и тяжело работающие. Все они очень тепло одеты и имеют либо бороду с проседью, либо трехдневную щетину. Чаще всего у ростовчан в руках и на столе стакан или чашка с горячим напитком. Забавно, что у одного из смоделированных нейросетью ростовчан на руке оказалось сразу семь пальцев.