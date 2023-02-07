В центре города проведут автопробег ко Дню освобождения Ростова

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Напомним, недавно стало известно, что специально ко Дню освобождения Ростова в городе подготовили список мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В числе этих мероприятий указали и автопробег, который должен состояться в воскресенье, 12 февраля, в 10.00 мск.
Стартовая точка пробега находится на Театральной площади. После этого участники акции проедут по улице Большой Садовой, направятся на переулок Халтуринский, улицу Московскую, проспект Стачки, улицу Малиновского и Нозадзе. Финишной точкой пробега назвали этнографический комплекс «Кумжа».
«Участие в нем примут представители ветеранских, молодежных и поисковых организаций», — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.