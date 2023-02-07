В центре города проведут автопробег ко Дню освобождения Ростова

Напомним, недавно стало известно, что специально ко Дню освобождения Ростова в городе подготовили список мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В числе этих мероприятий указали и автопробег, который должен состояться в воскресенье, 12 февраля, в 10.00 мск.