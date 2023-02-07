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Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

В центре города проведут автопробег ко Дню освобождения Ростова

7 февраля 2023, 19:09
Фото: donland.ru
В Ростове собираются провести патриотический автопробег 12 февраля, эта акция приурочена ко Дню освобождения Ростова от немецкой оккупации, об этом сообщили представители горадминистрации.

Напомним, недавно стало известно, что специально ко Дню освобождения Ростова в городе подготовили список мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В числе этих мероприятий указали и автопробег, который должен состояться в воскресенье, 12 февраля, в 10.00 мск.

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Стартовая точка пробега находится на Театральной площади. После этого участники акции проедут по улице Большой Садовой, направятся на переулок Халтуринский, улицу Московскую, проспект Стачки, улицу Малиновского и Нозадзе. Финишной точкой пробега назвали этнографический комплекс «Кумжа».

«Участие в нем примут представители ветеранских, молодежных и поисковых организаций», — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

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