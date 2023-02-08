Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В интервью изданию 161.ру, он сообщил, что существует три фактора, которые определяют вовлечение в коррупцию. Одним из них является воспитание и образование. Это определяет, сможет ли человек решиться дать или получить взятку.
Еще одним фактором назвали материальную сторону вопроса. Эксперт напомнил, что в советские годы для пересечения границы с Грузией нужно было давать взятку. Но проблема исчезла, когда сотрудникам увеличили зарплаты.
Бирюков уточнил, что недоработки государственной системы являются еще одним фактором. По его словам, иногда бывает проще заплатить, чем сталкиваться с бюрократическими проволочками.
Напомним, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления.