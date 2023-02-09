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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Морозы до минус 12 градусов накроют Ростов-на-Дону с 10 февраля

9 февраля 2023, 05:07
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидаются заморозки с температурой до минус 12 градусов, сообщили в Гдирометцентре

В четверг, 9 февраля, температура составит минус четыре градуса. Будет облачно с порывами ветра три метра в секунду. 

В ночь на 10 число температура упадет до минус 12 градусов. А днем должно потеплеть до минус трех градусов. 

На выходных немного потеплеет, в субботу температура составит ноль градусов, в воскресенье - один градус. Могут пройти снег с дождем. 

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды
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Добавим, что ночные заморозки в это время сохранятся. В начале следующей недели также ожидается холодная погода. 

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды. 

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