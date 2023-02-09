Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В четверг, 9 февраля, температура составит минус четыре градуса. Будет облачно с порывами ветра три метра в секунду.
В ночь на 10 число температура упадет до минус 12 градусов. А днем должно потеплеть до минус трех градусов.
На выходных немного потеплеет, в субботу температура составит ноль градусов, в воскресенье - один градус. Могут пройти снег с дождем.
Добавим, что ночные заморозки в это время сохранятся. В начале следующей недели также ожидается холодная погода.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды.