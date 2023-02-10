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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

«Опасным может быть каждый дом»: эксперт оценил вероятность хлопков газа в Ростове

10 февраля 2023, 13:55
Фото: donland.ru
Последствия взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный Каменского района в мае 2019

Эксперт оценил, возможны ли взрывы газа в домах в Ростове

Взрыв газа в домах возникает из-за халатного отношения собственников домовладений к обслуживанию газоиспользующего оборудования, сообщил RostovGazeta один из сотрудников «Газпрома» в Ростове, не пожелавший публиковать свое имя.

Напомним, что вчера в Новосибирске произошла страшная трагедия — из-за взрыва газа в пятиэтажке прогремел взрыв. Весь день на месте происшествия работали спасатели.

«К взрыву газа в доме всегда приводит халатное отношение. Основные факторы заключаются в том, что люди не заключают договоры на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, не уделяют внимания вопросам эксплуатации. А нередко и вовсе самостоятельно занимаются переделками», — отмечает сотрудник газовой службы.

В итоге, по его словам, из-за нарушения целостности газоиспользующего устройства, могут возникнуть проблемы с дымоходами, с дымовыми и вентиляционными каналами.

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Например, из-за того, что перекосило дымоход, угарный газ идет не вверх, а тянет в обратку. Или отсутствуют прочистные каналы. Все подобные моменты, по словам эксперта, очень опасны. Только люди не всегда уделяют им должное внимание. 

«Опасным в Ростове может считаться любой дом, если его не обслуживать и не следить за техническим состоянием оборудования. Хоть новый, хоть старый», - уверен собеседник.

Спикер добавляет, что основой безопасности газового оборудования в многоквартирных домах является исправная вентиляция. Наличие тяги проверяют пожарные службы. А требовать организацию должного подхода к вопросам обслуживания газоиспользующего оборудования, собственники квартир должны от управляющей компании.

Взрыв газа 4 июл. 2022 по ул. Победы, 101 в г. Таганроге
Фото: donland.ru

Ранее RostovGazeta сообщала о странных квитанциях, которые получили ростовчане, на оплату услуг газоснабжения. 

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