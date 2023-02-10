Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Напомним, что вчера в Новосибирске произошла страшная трагедия — из-за взрыва газа в пятиэтажке прогремел взрыв. Весь день на месте происшествия работали спасатели.
«К взрыву газа в доме всегда приводит халатное отношение. Основные факторы заключаются в том, что люди не заключают договоры на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, не уделяют внимания вопросам эксплуатации. А нередко и вовсе самостоятельно занимаются переделками», — отмечает сотрудник газовой службы.
В итоге, по его словам, из-за нарушения целостности газоиспользующего устройства, могут возникнуть проблемы с дымоходами, с дымовыми и вентиляционными каналами.
Например, из-за того, что перекосило дымоход, угарный газ идет не вверх, а тянет в обратку. Или отсутствуют прочистные каналы. Все подобные моменты, по словам эксперта, очень опасны. Только люди не всегда уделяют им должное внимание.
«Опасным в Ростове может считаться любой дом, если его не обслуживать и не следить за техническим состоянием оборудования. Хоть новый, хоть старый», - уверен собеседник.
Спикер добавляет, что основой безопасности газового оборудования в многоквартирных домах является исправная вентиляция. Наличие тяги проверяют пожарные службы. А требовать организацию должного подхода к вопросам обслуживания газоиспользующего оборудования, собственники квартир должны от управляющей компании.
Ранее RostovGazeta сообщала о странных квитанциях, которые получили ростовчане, на оплату услуг газоснабжения.