Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Статус исторически ценных здания смогут получить при утверждении «Проекта объединенной зоны охраны ОКН исторического центра Ростова-на-Дону». В данный момент этот документ находится на доработке, так как он был раскритикован.
В обновленном варианте количество зданий, которым могут дать статус ценных объектов, выросло в четыре раза. Этот документ хотят принять до ноября.
Депутат уточнила, что без согласования с Минкультуры утвердить этот документ нельзя. Добавим, что здания со статусом «Исторический ценный объект» нельзя снести.
Ранее стало известно, что в Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города.