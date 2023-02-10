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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Ростове-на-Дону более 800 зданий могут получить статус исторически ценных

10 февраля 2023, 14:45
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос о присвоении более 800 домам статуса ценных объектов, сообщила в Telegram-канале депутат Заксобрания региона Светлана Мананкина.

Статус исторически ценных здания смогут получить при утверждении «Проекта объединенной зоны охраны ОКН исторического центра Ростова-на-Дону». В данный момент этот документ находится на доработке, так как он был раскритикован. 

В обновленном варианте количество зданий, которым могут дать статус ценных объектов, выросло в четыре раза. Этот документ хотят принять до ноября. 

В Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города
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Депутат уточнила, что без согласования с Минкультуры утвердить этот документ нельзя. Добавим, что здания со статусом «Исторический ценный объект» нельзя снести.

Ранее стало известно, что в Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города.

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