Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В пятницу будет облачно, температура составит минус три градуса. В ночь на субботу, 11 февраля, похолодает до минус 11 градусов.
Днем воздух должен прогреться до нуля градусов. В воскресенье температура поднимется до одного градуса. Горожанам пообещали снег с дождем и усиление ветра до шести метров в секунду.
На следующей неделе похолодает. Ночью температура будет опускаться до минус семи градусов, днем она составит минус 3 градуса.
Со вторник по четверг будет идти снег.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды.