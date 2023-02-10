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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Заморозки до минус 11 градусов пообещали ростовчанам на выходных с 11 февраля

10 февраля 2023, 04:57
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных будет прохладная погода и может выпасть снег, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

В пятницу будет облачно, температура составит минус три градуса. В ночь на субботу, 11 февраля, похолодает до минус 11 градусов.

Днем воздух должен прогреться до нуля градусов. В воскресенье температура поднимется до одного градуса. Горожанам пообещали снег с дождем и усиление ветра до шести метров в секунду.

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды
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На следующей неделе похолодает. Ночью температура будет опускаться до минус семи градусов, днем она составит минус 3 градуса. 

Со вторник по четверг будет идти снег. 

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды.

#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Илья Протвинов
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