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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

ПВО уничтожила украинскую ракету недалеко от Ростовской области вечером 12 февраля

13 февраля 2023, 05:14
Фото: 1mi
Российской системе ПВО удалось уничтожить ракету ВСУ недалеко от Ростовской области, сообщают СМИ.

Ранее они писали, что в Ильичевском районе Мариуполя якобы услышали громкий звук. Об этом рассказали местные жители.

«Над городом была уничтожена „Точка-У“, которую ВСУ направили на жилой район. ПВО смогла успешно отразить атаку», — сказано в сообщении.

Система ПВО сбила украинский Су-25 в 70 километрах от Ростовской области
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Официальных комментариев не было, они уточняются. О пострадавших информации не поступало.

Ранее система ПВО сбила украинский Су-25 в 70 километрах от Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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