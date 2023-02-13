Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Ранее они писали, что в Ильичевском районе Мариуполя якобы услышали громкий звук. Об этом рассказали местные жители.
«Над городом была уничтожена „Точка-У“, которую ВСУ направили на жилой район. ПВО смогла успешно отразить атаку», — сказано в сообщении.
Официальных комментариев не было, они уточняются. О пострадавших информации не поступало.
Ранее система ПВО сбила украинский Су-25 в 70 километрах от Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.