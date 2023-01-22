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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Система ПВО сбила украинский Су-25 в 70 километрах от Ростовской области

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI
Российская система ПВО сбила украинский Су-25 в небе над населенным пунктом, находящимся всего лишь в 70 километрах от административной границы Ростовской области, сообщили в Минобороны.

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25, принадлежащих воздушным силам Украины. Инцидент произошел в районе населенного пункта Антоновка в ДНР. Поселок находится всего лишь в 70 километрах от границы с Ростовской областью.

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Также в районе Антоновки за сутки вооруженные силы России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Помимо этого, на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.

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