Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25, принадлежащих воздушным силам Украины. Инцидент произошел в районе населенного пункта Антоновка в ДНР. Поселок находится всего лишь в 70 километрах от границы с Ростовской областью.
Также в районе Антоновки за сутки вооруженные силы России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Помимо этого, на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.
Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.