Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Всего в регионе в 2022 году удалось добыть 5,9 миллиона тонн угля. Это на 19% меньше, чем годом ранее.
В этом году планируется увеличить показатели до 6 миллионов тонн. Негативно повлиять на достижение показателей может ограничение рынка сбыта угля из-за Евросоюза. Здесь в августе 2022 года запретили покупать продукцию в России.
«Из-за проблем с продажей, происходит затоваривание складов на угледобывающих предприятиях. Из-за этого приходится снижать объемы добычи», — пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на слова Сорокина.
Напомним, что более 80 компаний из Ростовской области оказались под санкциями.