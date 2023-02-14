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Из-за санкций Евросоюза угольные компании Ростовской области сократили добычу на 19%

14 февраля 2023, 08:41
Фото: jpmueller99/cc by sa/flickr.com
Из-за санкций Евросоюза угольные компании Ростовской области сократили добычу на 19%
В Ростовской области за последний год в шахтах стали добывать меньше угля, сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.

Всего в регионе в 2022 году удалось добыть 5,9 миллиона тонн угля. Это на 19% меньше, чем годом ранее. 

В этом году планируется увеличить показатели до 6 миллионов тонн. Негативно повлиять на достижение показателей может ограничение рынка сбыта угля из-за Евросоюза. Здесь в августе 2022 года запретили покупать продукцию в России. 

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«Из-за проблем с продажей, происходит затоваривание складов на угледобывающих предприятиях. Из-за этого приходится снижать объемы добычи», — пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на слова Сорокина.

Напомним, что более 80 компаний из Ростовской области оказались под санкциями.

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