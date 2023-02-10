Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
«Ростовские тепловые сети» сообщили о коммунальной аварии, произошедшей в центре города 10 февраля. Из-за нее сотни домов остались без отопления и горячей воды.
Уточняется, что дефект трубопроводов обнаружили на улице Обороны. Чтобы отремонтировать участок, от тепла решили отключить сразу часть Ленинского район Ростова.
Коммунальщики уточняют, что сейчас проводят работы по переключению теплосетей. В ремонте задействованы две бригады и шесть единиц техники.
Когда восстановительные работы завершатся, не уточняется. Пока жители района остаются без тепла, температура воздуха в Ростове опустилась до -3 градусов.
СМИ сообщили, что под санкциями иностранных государств в Ростовской области сейчас находится 81 компания. Всего, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, санкции коснулись 430 компаний. Большая часть — 150 — из них находится в Крыму.
Также в топ-10 по количеству ограничений попали Краснодарский край и Ростовская область. В соседнем регионе число предприятий, пострадавших от санкций, составляет 76.
Отмечается, что за 2022 год количество компаний под санкциями в Ростовской области выросло почти в два раза.
15 февраля в Ростове анонсирован концерт певца и актера Александра Реввы, известного на сцене также под псевдонимом Артур Пирожков. Однако мероприятие стало поводом для большого скандала.
Ростовчан возмутило выступление в городе артиста, поддержавшего в спецоперации украинскую сторону. Они посчитали этот шаг предательством. В соцсетях они требуют отменить концерт, ведь деньги, потраченные горожанами на билеты, могут уйти на помощь украинской армии. «Артур Пирожков, согреет теплом своей критики СВО», — иронично изменили комментаторы строчку одной из песен артиста.
Однако нашлись и те, кто выступил против отмены концерта. Они заявили, что творчество исполнителя необходимо отделять от его политических взглядов. Также многие провели параллели с культурой «отмены» в Западных странах, когда выступления того или иного артиста ограничивают из-за его высказываний и личных воззрений.