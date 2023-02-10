Однако нашлись и те, кто выступил против отмены концерта. Они заявили, что творчество исполнителя необходимо отделять от его политических взглядов. Также многие провели параллели с культурой «отмены» в Западных странах, когда выступления того или иного артиста ограничивают из-за его высказываний и личных воззрений.