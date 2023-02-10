Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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15 февраля в Ростов с концертом приезжает артист Александра Ревва, известный на сцене под творческим псевдонимом Артур Пирожков. Однако анонс мероприятия стал поводом для скандала. Все дело в позиции Реввы касательно специальной военной операции. Певец поддержал в военном конфликте Украину.
Некоторые ростовчане выступили за отмену концерта артиста. Они заявили, что деньги, заработанные в России, он может направить на помощь Украине. «Да все правильно. Всем предателям пинка для скорости», «Здравомыслящих артистов все меньше и меньше это огорчает, это радует», «Запретить ему выступление в Ростове. Пусть едет зарабатывать деньги в Израиль или на Украине», — пишут комментаторы. «Артур Пирожков, согреет теплом своей критики СВО», — переиначили строчку одной из его песен в сети.
Однако нашлись и те, кто призвал отделить политические взгляды артиста от его творчества. «Это отмена русской культуры, и она происходит как раз в России, а не в Европе, как про это любят заявлять по телевизору».
Ранее сообщалось, что Александр Розенбаум проедет по небольшим хуторам и селам в Ростовской области.