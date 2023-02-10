Некоторые ростовчане выступили за отмену концерта артиста. Они заявили, что деньги, заработанные в России, он может направить на помощь Украине. «Да все правильно. Всем предателям пинка для скорости», «Здравомыслящих артистов все меньше и меньше это огорчает, это радует», «Запретить ему выступление в Ростове. Пусть едет зарабатывать деньги в Израиль или на Украине», — пишут комментаторы. «Артур Пирожков, согреет теплом своей критики СВО», — переиначили строчку одной из его песен в сети.