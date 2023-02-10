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«Согреет теплом критики СВО»: В Ростов приедет осудивший спецоперацию Александр Ревва

10 февраля 2023, 12:00
Фото: Westpress Kaliningrad archive, image # / Alexandr Podgorchuk, Logo Klops.svg / CC-BY-SA 4.0

Критиковавший СВО актер Александр Ревва выступит в Ростове

15 февраля в Ростове состоится концерт актера и певца Александра Реввы, сообщается на городской афише.

15 февраля в Ростов с концертом приезжает артист Александра Ревва, известный на сцене под творческим псевдонимом Артур Пирожков. Однако анонс мероприятия стал поводом для скандала. Все дело в позиции Реввы касательно специальной военной операции. Певец поддержал в военном конфликте Украину.

Некоторые ростовчане выступили за отмену концерта артиста. Они заявили, что деньги, заработанные в России, он может направить на помощь Украине. «Да все правильно. Всем предателям пинка для скорости», «Здравомыслящих артистов все меньше и меньше это огорчает, это радует», «Запретить ему выступление в Ростове. Пусть едет зарабатывать деньги в Израиль или на Украине», — пишут комментаторы. «Артур Пирожков, согреет теплом своей критики СВО», — переиначили строчку одной из его песен в сети.

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Однако нашлись и те, кто призвал отделить политические взгляды артиста от его творчества. «Это отмена русской культуры, и она происходит как раз в России, а не в Европе, как про это любят заявлять по телевизору».

Ранее сообщалось, что Александр Розенбаум проедет по небольшим хуторам и селам в Ростовской области.

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