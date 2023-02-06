Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Канада ввела санкции в отношении нескольких деятелей культуры России. В черный список попала и ростовчанка Ирина Аллегрова. Канадские власти посчитали, что артистка имеет отношение к распространению дезинформации и пропаганды.
Санкции предполагают запрет на въезд Аллегровой в Канаду, а также заморозку ее активов в стране, если таковые имеются.
Помимо именитой ростовчанки в список попали журналист Сергей Брилев, депутат Александр Хиштейн, актер Михаил Боярский и певец Дима Билан.
Ранее санкции в отношении Аллегровой ввел президент Украины Владимир Зеленский.