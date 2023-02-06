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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Ростовчанка Ирина Аллегрова попала под санкции Канады

6 февраля 2023, 10:36
Фото: Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Ростовчанка Ирина Аллегрова попала под санкции Канады
Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова попала под санкции Канады, сообщили в МИД страны.

Канада ввела санкции в отношении нескольких деятелей культуры России. В черный список попала и ростовчанка Ирина Аллегрова. Канадские власти посчитали, что артистка имеет отношение к распространению дезинформации и пропаганды.

Санкции предполагают запрет на въезд Аллегровой в Канаду, а также заморозку ее активов в стране, если таковые имеются.

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Помимо именитой ростовчанки в список попали журналист Сергей Брилев, депутат Александр Хиштейн, актер Михаил Боярский и певец Дима Билан.

Ранее санкции в отношении Аллегровой ввел президент Украины Владимир Зеленский.

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