Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По информации РБК, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на начало этого года насчитывались 430 компаний, которых коснулись санкции. Большинство из них находятся в Крыму — 150.
«В топ-10 по количеству ограничений попали Кубань и донской регион. Количество компаний, попавших под санкции, в них составляет 76 и 81 юрлицо», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в Чечне это коснулось 13 компаний, в Дагестане — 9. Согласно статистике, за последний год в России количество компаний под санкциями выросло почти в два раза.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как санкции повлияли на Ростовскую область в 2022 году.