rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Более 80 компаний из Ростовской области оказались под санкциями

10 февраля 2023, 13:36
Фото: 1MI
Более 80 компаний из Ростовской области оказались под санкциями
Под санкциями иностранных государств оказалась 81 компания из Ростовской области, сообщают СМИ.

По информации РБК, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на начало этого года насчитывались 430 компаний, которых коснулись санкции. Большинство из них находятся в Крыму — 150.

«В топ-10 по количеству ограничений попали Кубань и донской регион. Количество компаний, попавших под санкции, в них составляет 76 и 81 юрлицо», — сказано в сообщении.

Губернатор рассказал, как санкции повлияли на Ростовскую область в 2022 году
Узнать подробнее

Отмечается, что в Чечне это коснулось 13 компаний, в Дагестане — 9. Согласно статистике, за последний год в России количество компаний под санкциями выросло почти в два раза.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как санкции повлияли на Ростовскую область в 2022 году.

Читайте также:
Губернатор рассказал, как санкции повлияли на Ростовскую область в 2022 годуРостовчанка Ирина Аллегрова попала под санкции Канады«Где санкции»: в Ростове-на-Дону стали продавать Pepsi из Германии
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Санкции
Подпишитесь
Запад кошмарит донской бизнес санкциями, а ростовчане разлюбили Артура Пирожкова
Сегодня, 15:21
Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице
Сегодня, 17:09
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Сегодня, 17:04
В Ростове вынесли приговор десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции
Сегодня, 16:34
В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
Сегодня, 15:50
В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного
Сегодня, 17:40