Губернатор Василий Голубев, подводя итоги 2022 года, рассказал о влиянии санкций на регион. Он заявил, что в целом области удалось выстоять перед давлением ограничений. Наблюдается положительная динамика в валовом региональном продукте. На 3% вырос объем инвестиций в Ростовской область. Объем промышленного производства также увеличился на 7,8%.