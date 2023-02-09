Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Губернатор Василий Голубев, подводя итоги 2022 года, рассказал о влиянии санкций на регион. Он заявил, что в целом области удалось выстоять перед давлением ограничений. Наблюдается положительная динамика в валовом региональном продукте. На 3% вырос объем инвестиций в Ростовской область. Объем промышленного производства также увеличился на 7,8%.
Однако наблюдались и негативные тенденции. Так, под давлением санкций в регионе на 2% снизился товарооборот.
Губернатор заверил, что все проблемы оперативно решаются, а предприятия региона ставят себе в приоритет импортозамещение ушедших из России технологий.
Ранее RostovGazeta рассказала об импортозамещении компьютеров и ПО в Ростовской области.