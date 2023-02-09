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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

Губернатор рассказал, как санкции повлияли на Ростовскую область в 2022 году

9 февраля 2023, 09:29
Фото: donland.ru
Губернатор рассказал, как санкции повлияли на Ростовскую область в 2022 году
Товарооборот в Ростовской области снизился на 2% из-за влияния санкций, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев, подводя итоги 2022 года, рассказал о влиянии санкций на регион. Он заявил, что в целом области удалось выстоять перед давлением ограничений. Наблюдается положительная динамика в валовом региональном продукте. На 3% вырос объем инвестиций в Ростовской область. Объем промышленного производства также увеличился на 7,8%.

Однако наблюдались и негативные тенденции. Так, под давлением санкций в регионе на 2% снизился товарооборот.

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Губернатор заверил, что все проблемы оперативно решаются, а предприятия региона ставят себе в приоритет импортозамещение ушедших из России технологий.

Ранее RostovGazeta рассказала об импортозамещении компьютеров и ПО в Ростовской области.

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#Экономика#Политика#Бизнес#Новости#Виктория Прутковская
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