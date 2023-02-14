«Пока шли — добили целое»: ростовчан ужаснул обледеневший вход в травмпункт ЦГБ

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал снимок входа в травмпункт, на котором запечатлена лестница и пандус, полностью залепленные снегом и льдом. Ситуация с ней настолько удручающая, что под толщей мокрого снега практически не видно очертаний ступеней, и очевидно, что травмированному человеку будет не просто подняться по ней и войти в здание травмпункта для получения помощи медиков.
«Туда уже поломанные приходят, ничего страшного, если еще раз упадут», — заметили ростовчане с иронией, удивленные тем, что увидели на фото.
«Типа, если очень нужно, то дойдешь», — предположил другой комментатор.
«Как вариант, пришел с рукой, уйдешь с ногой еще», — прокомментировал увиденное ростовчанин.
«Чтоб пока шли, добили то, что ещё целое», — предположили жители Ростова-на-Дону.
Ранее корреспондент RostovGazeta подготовил материал о том, чем закончился снегопад 14 февраля в Ростове-на-Дону.