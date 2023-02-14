«Пока шли — добили целое»: ростовчан ужаснул обледеневший вход в травмпункт ЦГБ

Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал снимок входа в травмпункт, на котором запечатлена лестница и пандус, полностью залепленные снегом и льдом. Ситуация с ней настолько удручающая, что под толщей мокрого снега практически не видно очертаний ступеней, и очевидно, что травмированному человеку будет не просто подняться по ней и войти в здание травмпункта для получения помощи медиков.