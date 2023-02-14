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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

«Пока шли — добили целое»: ростовчан ужаснул обледеневший вход в травмпункт ЦГБ

14 февраля 2023, 15:28
Фото: Telegram-канал «Это Ростов»

В Ростове жителей впечатлил засыпанный снегом и льдом вход в травмпункт ЦГБ

В Ростове жителей усомнились в безопасности лестницы, по которой необходимо подняться для входа в травмпункт ЦГБ, сообщения об этом появились в Telegram-канале.

Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал снимок входа в травмпункт, на котором запечатлена лестница и пандус, полностью залепленные снегом и льдом. Ситуация с ней настолько удручающая, что под толщей мокрого снега практически не видно очертаний ступеней, и очевидно, что травмированному человеку будет не просто подняться по ней и войти в здание травмпункта для получения помощи медиков.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов»
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«Туда уже поломанные приходят, ничего страшного, если еще раз упадут», — заметили ростовчане с иронией, удивленные тем, что увидели на фото.

«Типа, если очень нужно, то дойдешь», — предположил другой комментатор.

«Как вариант, пришел с рукой, уйдешь с ногой еще», — прокомментировал увиденное ростовчанин.

«Чтоб пока шли, добили то, что ещё целое», — предположили жители Ростова-на-Дону.

Ранее корреспондент RostovGazeta подготовил материал о том, чем закончился снегопад 14 февраля в Ростове-на-Дону.

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