Днем на улицы города вывели 536 человек для уборки улиц, в их распоряжении есть 158 единиц техники. Однако в соцсетях ростовчане писали, что коммунальщики не везде успевают убирать снег. Горожане заявляли, что на пешеходных переходах его по щиколотку. Другие пользователи призывали их быть более сдержанными и отнестись с пониманием к происходящему.