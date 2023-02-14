Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
С самого утра о ситуации в городе отчитался сити-менеджер Алексей Логвиненко, объявив о создании оперативного штаба для работ по ликвидации последствий непогоды. Всего за ночь успели израсходовать 378 тонн противогололедных материалов.
Днем на улицы города вывели 536 человек для уборки улиц, в их распоряжении есть 158 единиц техники. Однако в соцсетях ростовчане писали, что коммунальщики не везде успевают убирать снег. Горожане заявляли, что на пешеходных переходах его по щиколотку. Другие пользователи призывали их быть более сдержанными и отнестись с пониманием к происходящему.
Из-за непогоды в городе с самого утра образовались пробки, которым присвоили 9 баллов из 10 возможных. Протяженность ряда заторов составляла несколько километров.
На онлайн-картах появлялись значки о произошедших авариях. Их оказалось как минимум четыре.
На проспекте Стачки произошел конфликт, в ходе которого тракторист засыпал снегом «Газель». Дело в том, что водитель отказался отъезжать от остановки и мешал уборке.
Вместе с этим экстренные службы рекомендовали жителям Ростовской области отказаться от поездок на дальние расстояния. Если сделать этого не получается, то их просили пользоваться федеральными трассами, а не проселочными дорогами.
Жители Мясниковского района сообщили о перебоях и полном отключении электричества из-за непогоды. В частности, это касается населенного пункта Чалтырь.
Некоторые предполагают, что причиной перебоев с электроснабжением стало налипание снега и обрыв линий электропередач.
Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов рассказал RostovGazeta, что снегопад является хорошим фактором для региона. Дело в том, что запас воды в водном бассейне любого субъекта во многом связан с таянием снега.
Но вместе с этим эксперт подчеркнул, что в области ситуация с каждым годом становится только хуже, так как климат превращается в более сухой. По его словам, сейчас снега мало в сравнении с 80-ми годами минувшего столетия, когда он лежал в течение всей зимы.
Климатолог Александр Иошпа рассказал СМИ, что метель появилась из-за пришедшего в регион фронта теплых воздушных масс. По его словам, в скором времени нужно ждать волну холода.
Глава Росгидрометцентра Елена Назарова уверена, что метель продлится до конца рабочего дня. Она считает, что далее снег сменится дождем.