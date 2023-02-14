«Но в Ростовской области ситуация с каждым годом все хуже и хуже. Климат становится сухим, воды все меньше. Сейчас мы наблюдаем снегопад. Кажется, неожиданно много снега. Но реально, его мало в сравнении с 80-ми годами минувшего столетия, когда снег лежал в течение всей зимы», — отмечает зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.