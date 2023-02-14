Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Собеседник подчеркивает, что запас воды в водном бассейне любого региона во многом связан с таянием снега. Почва удерживает влагу, потихоньку отдавая ее в виде ручьев. И если зима — снежная, то летом будут полноводные реки.
«Но в Ростовской области ситуация с каждым годом все хуже и хуже. Климат становится сухим, воды все меньше. Сейчас мы наблюдаем снегопад. Кажется, неожиданно много снега. Но реально, его мало в сравнении с 80-ми годами минувшего столетия, когда снег лежал в течение всей зимы», — отмечает зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.
Спикер вспоминает, что в детстве, пока снега не насыпет по щиколотку, дед ему лыжи не отдавал — чтобы не поцарапать.
«А сейчас снег как выпал быстро, так и быстро растаял. Идет аридизация [от слова ардиность — пустынность — прим.редакции] климата. Климат становится сухим, воды все меньше. Поэтому на общую ситуацию нынешний снегопад особо не повлияет. Но в любом случае, для региона это хоть какая-то вода», — делится мыслями зоолог.
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