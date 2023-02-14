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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Жителям Ростовской области советуют не ездить на дальние расстояния из-за снега

14 февраля 2023, 10:36
Фото: rostovgazeta.ru
Жителям Ростовской области советуют не ездить на дальние расстояния из-за снега
Экстренные службы рекомендуют жителям Ростовской области отказаться от поездок на дальние расстояния из-за непогоды, сообщили в правительстве региона.
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Погода

Во вторник, 14 февраля, на Ростовскую область обрушилась сильная метель и штормовой ветер. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме, а коммунальные службы расчищают дороги и обрабатывают их противогололедными средствами.

Жителям Ростовской области рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за непогоды. Если же отправиться в путь все-таки необходимо, спасатели советуют ехать только по федеральным трассам, не съезжая на проселочные дороги. Перед поездкой стоит заправить бак и взять с собой аптечку.

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В случае если автомобилист попадет в занос, на помощь ему придут спасатели, а также тягачи и другая техника. Власти уточнили, что на дорогах в непогоду работают и пункты обогрева для водителей.

Ранее власти Ростовской области рассказали, как регион справляется с метелью и гололедом.

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#Виктория Прутковская#Дорога#Погода#Транспорт#Новости#Ростовская область
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