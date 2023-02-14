Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Во вторник, 14 февраля, на Ростовскую область обрушилась сильная метель и штормовой ветер. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме, а коммунальные службы расчищают дороги и обрабатывают их противогололедными средствами.
Жителям Ростовской области рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за непогоды. Если же отправиться в путь все-таки необходимо, спасатели советуют ехать только по федеральным трассам, не съезжая на проселочные дороги. Перед поездкой стоит заправить бак и взять с собой аптечку.
В случае если автомобилист попадет в занос, на помощь ему придут спасатели, а также тягачи и другая техника. Власти уточнили, что на дорогах в непогоду работают и пункты обогрева для водителей.
Ранее власти Ростовской области рассказали, как регион справляется с метелью и гололедом.