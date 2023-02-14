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Власти Ростова выявили более 150 нарушений в уборке территорий от снега

14 февраля 2023, 09:26
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова выявили более 150 нарушений в уборке территорий от снега
В Ростове зафиксировано 159 нарушений в содержании территорий рядом с многоквартирными домами, АЗС и ТЦ, рассказали в администрации города.

Во вторник, 14 февраля, на Ростов обрушилась метель. Улицы и дворы города оказались заметены снегом. На этом фоне власти напомнили, что за уборку дворов многоквартирных домов, территорий АЗС и ТЦ отвечают сами собственники. За нарушение этих правил благоустройства может последовать административная ответственность и штраф до ста тысяч рублей.

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В ходе недавних рейдов по городу чиновники вывили 159 нарушений в содержании территорий. Большая часть из них связана с расчисткой снега у подъездов домов, обработкой дорог противогололедными материалами, очисткой кровель и карнизов от сосулек и наметов.

Напомним, в Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды.

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