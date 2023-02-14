Во вторник, 14 февраля, на Ростов обрушилась метель. Улицы и дворы города оказались заметены снегом. На этом фоне власти напомнили, что за уборку дворов многоквартирных домов, территорий АЗС и ТЦ отвечают сами собственники. За нарушение этих правил благоустройства может последовать административная ответственность и штраф до ста тысяч рублей.