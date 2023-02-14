Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Во вторник, 14 февраля, на Ростов обрушилась метель. Улицы и дворы города оказались заметены снегом. На этом фоне власти напомнили, что за уборку дворов многоквартирных домов, территорий АЗС и ТЦ отвечают сами собственники. За нарушение этих правил благоустройства может последовать административная ответственность и штраф до ста тысяч рублей.
В ходе недавних рейдов по городу чиновники вывили 159 нарушений в содержании территорий. Большая часть из них связана с расчисткой снега у подъездов домов, обработкой дорог противогололедными материалами, очисткой кровель и карнизов от сосулек и наметов.
Напомним, в Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды.