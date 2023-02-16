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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Уголовное дело возбудили из-за отравления более 50 человек в Ростовской области

16 февраля 2023, 06:33
Фото: Щекинов Алексей Викторович/cc by sa
Уголовное дело возбудили из-за отравления более 50 человек в Ростовской области
В Ростовской области после массового отравления людей возбудили уголовное дело, сообщили в УСКР по региону.

Дело возбудили по факту производства продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Максимальное наказание составляет два года заключения.

«В данный момент выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в Следкоме.

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Напомним, что все отравившиеся заказывали еду в GOOD FOOD. В компании провели проверку и выявили ряд нарушений, в том числе у сотрудников не было медкнижек.

Расширенный материал RostovGazeta о случившемся и самочувствии пациентов, читайте по ссылке.

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