Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Дело возбудили по факту производства продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Максимальное наказание составляет два года заключения.
«В данный момент выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в Следкоме.
Напомним, что все отравившиеся заказывали еду в GOOD FOOD. В компании провели проверку и выявили ряд нарушений, в том числе у сотрудников не было медкнижек.
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