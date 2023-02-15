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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Стало известно, что могло стать причиной отравления 50 человек в Ростове-на-Дону

15 февраля 2023, 14:33
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону продолжают выяснять обстоятельства отравления более 50 человек. Что могло стать причиной и как чувствуют себя пострадавшие, в материале RostovGazeta.

Что известно о массовом отравлении

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о более 50 пострадавших, у которых выявили острый гастроэнтерит. Все они употребляли продукцию торговой марки GOOD FOOD. Сама организация позиционирует себя, как доставку правильного питания.

Теперь по факту произошедшего началось санитарно-эпидемиологическое расследование. Вместе с этим проведут внеплановую выездную проверку.

Пока известно о выявленных грубых нарушениях требований закона. Так, у сотрудников не было медицинских книжек, а на сырье отсутствовали документы для подтверждения качества товара.

В отношении предпринимателя завели административное дело. В суд направили материалы, чтобы временно приостановить работу компании.

Вместе с этим проверку начало следствие, чтобы установить обстоятельства отравления людей.

Как отравились люди

Telegram-канал Shot написал о девушке из Ростова, которая вместе с возлюбленным придерживалась правильного питания. Однако они вместе оказались на больничной койке.

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«Ночью мужчине резко стало плохо. От болей он начал терять сознание. Через пару часов у женщины пошла пена изо рта, поднялась температура и стало сильно лихорадить», — говорится в публикации.

Массовое отравление детей

Этот случай не единственный в регионе и ранее отравились сразу 148 детей сальмонеллой в Батайске. Это произошло после того, как они поели суп в детском саду.

Обнаруженные в блюде бактерии сальмонеллы оказались и на оборудовании птицефабрики. В результате возбудили уголовное дело в отношении начальника ветеринарно-санитарного отдела. Суд приговорил его к штрафу в размере 600 тысяч рублей.

В январе 2023 года стало известно, что в Тарасовском поселении выявили признаки отравления у детей, которые посетили столовую школы. Тогда возбудили уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела.

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