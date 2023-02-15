Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о более 50 пострадавших, у которых выявили острый гастроэнтерит. Все они употребляли продукцию торговой марки GOOD FOOD. Сама организация позиционирует себя, как доставку правильного питания.
Теперь по факту произошедшего началось санитарно-эпидемиологическое расследование. Вместе с этим проведут внеплановую выездную проверку.
Пока известно о выявленных грубых нарушениях требований закона. Так, у сотрудников не было медицинских книжек, а на сырье отсутствовали документы для подтверждения качества товара.
В отношении предпринимателя завели административное дело. В суд направили материалы, чтобы временно приостановить работу компании.
Вместе с этим проверку начало следствие, чтобы установить обстоятельства отравления людей.
Telegram-канал Shot написал о девушке из Ростова, которая вместе с возлюбленным придерживалась правильного питания. Однако они вместе оказались на больничной койке.
«Ночью мужчине резко стало плохо. От болей он начал терять сознание. Через пару часов у женщины пошла пена изо рта, поднялась температура и стало сильно лихорадить», — говорится в публикации.
Этот случай не единственный в регионе и ранее отравились сразу 148 детей сальмонеллой в Батайске. Это произошло после того, как они поели суп в детском саду.
Обнаруженные в блюде бактерии сальмонеллы оказались и на оборудовании птицефабрики. В результате возбудили уголовное дело в отношении начальника ветеринарно-санитарного отдела. Суд приговорил его к штрафу в размере 600 тысяч рублей.
В январе 2023 года стало известно, что в Тарасовском поселении выявили признаки отравления у детей, которые посетили столовую школы. Тогда возбудили уголовное дело.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела.